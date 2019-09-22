Алена Кравец заявила, что ей и ее маленькой дочери угрожают в соцсетях

Модель Алена Кравец крайне расстроена угрозами недоброжелателей, которые буквально атаковали ее в социальных сетях. Телеведущая опубликовала огромный пост в своем Instagram, в котором поделилась с подписчиками своими переживаниями. По словам девушки, в ее сторону и в адрес ее ребенка приходят ужасные комментарии. Хейтеры угрожают «распять и четвертовать» девушку за невинное фото.

«Много гадкого, откровенно мерзкого и лживого написано в мой адрес. Журналисты просят комментариев, недруги хотят меня распять, четвертовать и сплясать на моей могиле, угрожают мне и моей маленькой дочке! Это переходит все мыслимые границы!» — написала она.

Instagram @kravetsalena

Угрозы и оскорбления стали поступать после появившегося снимка, где Кравец стоит у могилы Юлии Началовой. Модель заявила, что не в состоянии контролировать, кто и когда ее фотографирует и обвинения в «пиаре» на смерти певицы не соответствуют действительности.

«Поверьте, милые мои охранители устоев, у меня хватает и без этого инфо поводов. Не нужно путать акты вандализма, кощунственных выходок и почитание, поминание ушедших. Я не могу следить и контролировать, кто и где меня фотографирует и не собираюсь за это отвечать», — высказалась она.

По мнению звезды, экскурсии по Новодевичьему кладбищу — явление куда более кощунственное, чем ее снимки. В завершение поста Кравец призвала своих читателей быть терпимее и добрее друг к другу.

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