Алена Кравец заявила, что ей и ее маленькой дочери угрожают в соцсетях

Модель Алена Кравец крайне расстроена угрозами недоброжелателей, которые буквально атаковали ее в социальных сетях. Телеведущая опубликовала огромный пост в своем Instagram, в котором поделилась с подписчиками своими переживаниями. По словам девушки, в ее сторону и в адрес ее ребенка приходят ужасные комментарии. Хейтеры угрожают «распять и четвертовать» девушку за невинное фото.
Угрозы и оскорбления стали поступать после появившегося снимка, где Кравец стоит у могилы Юлии Началовой. Модель заявила, что не в состоянии контролировать, кто и когда ее фотографирует и обвинения в «пиаре» на смерти певицы не соответствуют действительности.
По мнению звезды, экскурсии по Новодевичьему кладбищу — явление куда более кощунственное, чем ее снимки. В завершение поста Кравец призвала своих читателей быть терпимее и добрее друг к другу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему супруг Алены Кравец не дает ей видеться с дочкой?