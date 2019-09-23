«Плакала, материлась»: Каких страхов натерпелась Бузова на шоу «Форт Боярд»

Ольга Бузова рассказала подписчикам в Instagram, с чем столкнулась за время съемок шоу «Форт Боярд». Передача с участием поющей телеведущей вышла в эфир 22 сентября. В ней Бузова предстала перед страной такой, какой ее давно не видели. Теледива стянула с себя маску светской львицы и не стеснялась кричать на камеру от страха. На площадке французского форта ей в самом деле пришлось не сладко.
За время участия в передаче Бузова висела на высоте семиэтажного дома, облепливалась мухами, получила удар в лицо дверью. Но самым сложным испытанием для нее стал погреб со змеями.
Переживания и страхи окупились Ольге сторицей в виде уважения поклонников. На свою любимицу фолловеры посмотрели иначе и не стеснялись раздавать ей комплименты.
«Оля, ты супербесстрашная!»
«Боже, Ольга, у меня нет слов! Вы обливались потом от страха, а у меня просто лились слезы, я пересматривала это несколько раз. Ни за что и ни за какие деньги я не смогла бы это сделать. Вы очень сильная!»
«Ты самая крутая и обалденная, красивая, очаровательная, привлекательная обаятельная, милая нежная», — отозвались восторженные фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала.