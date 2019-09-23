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«Плакала, материлась»: Каких страхов натерпелась Бузова на шоу «Форт Боярд»

, 17:59 Видео 127

Поющая телеведущая призналась, что за время участия в передаче столкнулась лицом к лицу со всеми своими фобиями.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 606

Ольга Бузова рассказала подписчикам в Instagram, с чем столкнулась за время съемок шоу «Форт Боярд». Передача с участием поющей телеведущей вышла в эфир 22 сентября. В ней Бузова предстала перед страной такой, какой ее давно не видели. Теледива стянула с себя маску светской львицы и не стеснялась кричать на камеру от страха. На площадке французского форта ей в самом деле пришлось не сладко.

«Я жуткая трусиха, и боюсь всю живность, боюсь замкнутого пространства, большой высоты — все, что мне досталось. Я плакала, материлась, боялась, но продолжала выполнять задание! Потому что не могла подвести команду!» — написала знаменитость в соцсети.

За время участия в передаче Бузова висела на высоте семиэтажного дома, облепливалась мухами, получила удар в лицо дверью. Но самым сложным испытанием для нее стал погреб со змеями.

«Я панически боюсь змей, и то, что испытала там, в этом погребе, среди сотни змей, я бы никому не пожелала. В тот момент я переборола страх. Но когда сегодня смотрела „Форт Боярд“, все равно закрывала глаза, и не понимала, как я это все прошла. Больше никаких змей! Смотрю и понимаю, что горжусь собой!» — поделилась с подписчиками телеведущая.

Переживания и страхи окупились Ольге сторицей в виде уважения поклонников. На свою любимицу фолловеры посмотрели иначе и не стеснялись раздавать ей комплименты.

«Оля, ты супербесстрашная!»

«Боже, Ольга, у меня нет слов! Вы обливались потом от страха, а у меня просто лились слезы, я пересматривала это несколько раз. Ни за что и ни за какие деньги я не смогла бы это сделать. Вы очень сильная!»

«Ты самая крутая и обалденная, красивая, очаровательная, привлекательная обаятельная, милая нежная», — отозвались восторженные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала.

Тема:
Ольга Бузова 606
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