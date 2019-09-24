«Юля достойна!» Кравец пообещала оплатить памятник Началовой

Светская львица и блогер Алена Кравец заявила о решении помочь пожилым родителям скончавшейся полгода назад певицы Юлии Началовой и выделить средства на ее памятник.

«Я делаю это, поскольку ценила и уважала Юлю, а теперь хочу помочь ее доченьке и родителям. Юля достойна, чтобы на ее могиле стоял стильный, красивый, дорогой памятник», — утверждает модель.

Родители Юлии Началовой не могут позволить себе заказать дорогой монумент. А вот для Алены Кравец, по ее словам, стоимость памятника ничтожна мала и исчисляется несколькими походами в ресторан с подружками.

«Для ее семьи суммы в 300-400 тысяч, а именно столько в среднем стоит скульптура на кладбище, — как я слышала, кажутся непосильными. Вот и хочу им помочь по мере возможности. Я обеспеченный человек, для меня это небольшие деньги — несколько раз поужинать с подружками в хорошем ресторане », — поделилась светская львица с Дни.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Кравец заявила об угрозах в соцсетях.