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  4. «Юля достойна!» Кравец пообещала оплатить памятник Началовой

«Юля достойна!» Кравец пообещала оплатить памятник Началовой

, 5:19 42

По словам светской львицы, стоимость монумента исчисляется для нее несколькими походами с подружками в ресторан.

Фото: Instagram @kravetsalena

Тема:
Юлия Началова 152

Светская львица и блогер Алена Кравец заявила о решении помочь пожилым родителям скончавшейся полгода назад певицы Юлии Началовой и выделить средства на ее памятник.

«Я делаю это, поскольку ценила и уважала Юлю, а теперь хочу помочь ее доченьке и родителям. Юля достойна, чтобы на ее могиле стоял стильный, красивый, дорогой памятник», — утверждает модель.

Родители Юлии Началовой не могут позволить себе заказать дорогой монумент. А вот для Алены Кравец, по ее словам, стоимость памятника ничтожна мала и исчисляется несколькими походами в ресторан с подружками.

«Для ее семьи суммы в 300-400 тысяч, а именно столько в среднем стоит скульптура на кладбище, — как я слышала, кажутся непосильными. Вот и хочу им помочь по мере возможности. Я обеспеченный человек, для меня это небольшие деньги — несколько раз поужинать с подружками в хорошем ресторане», — поделилась светская львица с Дни.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Кравец заявила об угрозах в соцсетях.

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