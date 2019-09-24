«Юля достойна!» Кравец пообещала оплатить памятник Началовой

Светская львица и блогер Алена Кравец заявила о решении помочь пожилым родителям скончавшейся полгода назад певицы Юлии Началовой и выделить средства на ее памятник.
«Я делаю это, поскольку ценила и уважала Юлю, а теперь хочу помочь ее доченьке и родителям. Юля достойна, чтобы на ее могиле стоял стильный, красивый, дорогой памятник», — утверждает модель.
Родители Юлии Началовой не могут позволить себе заказать дорогой монумент. А вот для Алены Кравец, по ее словам, стоимость памятника ничтожна мала и исчисляется несколькими походами в ресторан с подружками.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Кравец заявила об угрозах в соцсетях.