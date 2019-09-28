Медведчук: Волкер провалил мирное урегулирование в Донбассе

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает закономерной отставку спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.

По мнению депутата Верховной рады, это стало «результатом архинепрофессионализма и откровенного вредительства».

« Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта на Донбассе », — приводит ФАН слова Медведчука.

Украинский политик считает, что вместо того, чтобы сохранять нейтралитет между Киевом и Донецком с Луганском, американский чиновник занял позицию бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также допускал радикальные высказывания в адрес непризнанных республик.

Медведчук делает вывод, что с такой оценкой, судя по всему, согласились и в Вашингтоне.

Как сообщал 5-tv.ru, около суток назад телеканал CNN заявил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Виктор Медведчук сыграл значительную роль в этой гуманитарной миссии — обмене граждан РФ и Украины, несмотря на угрозы уголовного преследования и психологический прессинг на родине.