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Медведчук: Волкер провалил мирное урегулирование в Донбассе

, 23:08 Видео 27

Украинский политик связал отставку спецпредставителя США по вопросам Украины с его «архинепрофессионализмом».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny, Danil Shamkin, Petro Poroshenko, Kremlin Pool

Тема:
Украинский кризис 176

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает закономерной отставку спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера.

По мнению депутата Верховной рады, это стало «результатом архинепрофессионализма и откровенного вредительства».

«Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта на Донбассе», — приводит ФАН слова Медведчука.

Украинский политик считает, что вместо того, чтобы сохранять нейтралитет между Киевом и Донецком с Луганском, американский чиновник занял позицию бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также допускал радикальные высказывания в адрес непризнанных республик.

Медведчук делает вывод, что с такой оценкой, судя по всему, согласились и в Вашингтоне.

Как сообщал 5-tv.ru, около суток назад телеканал CNN заявил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Виктор Медведчук сыграл значительную роль в этой гуманитарной миссии — обмене граждан РФ и Украины, несмотря на угрозы уголовного преследования и психологический прессинг на родине.

Тема:
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