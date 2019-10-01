«Капитуляции не будет»: Зеленский исключил выборы в Донбассе в присутствии военных

Встреча контактной группы по урегулированию на востоке Украины закончилась во вторник, 1 октября, результативно — Киев наконец подписал «формулу Штайнмайера». Этот документ предполагает разведение сил противоборствующих сторон в Донбассе, предоставление Донецку и Луганску особого статуса, а также проведение выборов.

Президент Незалежной в ходе пресс-конференции подтвердил факт подписания «формулы Штайнмайера», и заявил, что для того, чтобы документ начал действовать, его необходимо имплементировать в законодательство страны, а потому он будет принят Верховной радой до конца 2019 года после обсуждения с общественностью.

« Будет новый закон. В этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия. Именно поэтому не будет никакой капитуляции », — пояснил он.

Кроме того, по его словам, организация голосования в Донбассе в присутствии военных невозможна.

« Выборы должны проходить по нашему законодательству. Если там кто-то будет (из военных. — Прим.ред), выборов не будет, вы ж понимаете. Мы никогда не пойдем, мы подготовим все предохранители, мы не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там будут военные », — приводит его слова RT.

Участники контактной группы также договорились сегодня начать разведение войск в Петровском и Золотом в Донбассе, что предварительно намечено на 7 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «формуле Штайнмайера», подписание которой Киев всячески затягивал.