«Болезнь заразительна»: Бочкарева после слухов о частичной парализации процитировала Чаадаева

После скандала с найденными наркотиками Натальи Бочкаревой в сети появились слухи о том, что у артистки на нервной почве парализовало половину лица. Соседка звезды сериала «Счастливы вместе» утверждала, что у дома артистки дежурит скорая помощь. Сама актриса ситуацию с заболеванием никак не прокомментировала, однако нашла в себе силы опубликовать в Instagram фотографию с цитатой российского публициста.
В комментарии к публикации тут же налетели злопыхатели и стали призывать актрису признаться во всех грехах.
«Покайся, грешница!»
«Стыдобище!»
«Вот секрет твоей диеты?!» — написали хейтеры.
И все же большинство подписчиков Натальи Бочкаревой встали на сторону кумира и выразили ей слова поддержки под новым постом.
«Наталья, держитесь! Все проходит, и это пройдет, забудется!»
«Забей. Правда это или нет — это твое личное дело. Ты самодостаточная и успешная женщина. Собаки лают караван идет», — заявили поклонники звезды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза прокомментировал задержание Натальи Бочкаревой с наркотиками.