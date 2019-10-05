«Болезнь заразительна»: Бочкарева после слухов о частичной парализации процитировала Чаадаева

После скандала с найденными наркотиками Натальи Бочкаревой в сети появились слухи о том, что у артистки на нервной почве парализовало половину лица. Соседка звезды сериала «Счастливы вместе» утверждала, что у дома артистки дежурит скорая помощь. Сама актриса ситуацию с заболеванием никак не прокомментировала, однако нашла в себе силы опубликовать в Instagram фотографию с цитатой российского публициста.

«Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно… » — написала знаменитость, цитируя Петра Чаадаева.

Instagram @natalia_bochkareva_official

В комментарии к публикации тут же налетели злопыхатели и стали призывать актрису признаться во всех грехах.

«Покайся, грешница!»

«Стыдобище!»

«Вот секрет твоей диеты?!» — написали хейтеры.

И все же большинство подписчиков Натальи Бочкаревой встали на сторону кумира и выразили ей слова поддержки под новым постом.

«Наталья, держитесь! Все проходит, и это пройдет, забудется!»

«Забей. Правда это или нет — это твое личное дело. Ты самодостаточная и успешная женщина. Собаки лают караван идет», — заявили поклонники звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза прокомментировал задержание Натальи Бочкаревой с наркотиками.