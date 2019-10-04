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«У любого могут что-то найти»: Юрий Лоза о задержании Натальи Бочкаревой с наркотиками

, 8:19 Эксклюзивное интервью 54

Певец признался, что запрещенные вещества погубили многих близких ему людей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Большой ажиотаж возник вокруг ситуации с задержанием 28 сентября 39-летней Натальи Бочкаревой, у которой при себе обнаружили наркотические средства. Cadillac актрисы остановили сотрудники ДПС, обратившие внимание на странное поведение актрисы, и решили провести личный досмотр. В результате — у звезды сериала «Счастливы вместе» при себе нашли пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов.

Произошедшее прокомментировал певец и композитор Юрий Лоза.

«Ну, нашли наркотики… Но она же человек, правильно? У любого человека что-то могут найти. Нашли у нее и что?» — эмоционально заявил артист.

Выяснилось, что певец крайне негативно относится к запрещенным веществам, которые погубили его родственников и друзей.

«Наркотики — это плохо. У всех у нас должна быть одна точка зрения. Наркотики — это зло. Я двух племянников похоронил. Поэтому я к наркотикам отношусь очень негативно. Я многих друзей перетаскал ногами вперед. Поэтому наркотики самым жестоким образом должны искореняться из нашей жизни и применяться только в медицинских целях», — утверждает музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у задержанной с наркотиками Натальи Бочкаревой парализовало половину лица.

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