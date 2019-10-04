«Скорая стояла»: Соседка Бочкаревой рассказала, что к дому звезды приезжали врачи

Соседка звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой в интервью 5-tv.ru рассказала, что видела, как на днях к дому актрисы подъехала скорая помощь, и врач поднялся в одну из квартир. Вера Дмитриенко не стала утверждать, что медики приехали именно к артистке, однако отметила, что не видела знаменитость уже около недели, хотя раньше встречалась с ней довольно часто.

«Я выходила, это было восемь утра, открыла дверь, и рядом стоял уже доктор. То есть он ждал, пока откроют дверь, а здесь я выхожу — он зашел. <.> Скорая стояла долго. Я даже сама подумала, не к Наталье ли скорая?» — поделилась соседка Бочкаревой.

Женщина также добавила, что поддерживала дружеские отношения с актрисой. Ей тяжело поверить в информацию об ухудшении здоровья теледивы, согласно которой у Бочкаревой парализовало половину лица.

Ранее друг актрисы музыкант Андрей Ковалев сообщил, что на нервной почве после задержания с кокаином здоровье Бочкаревой пошатнулось. У нее поднялась температура, начался жар, а в довершение — парализовало половину лица.