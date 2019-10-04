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«Чувствует себя плохо»: Друг Натальи Бочкаревой рассказал о состоянии ее здоровья

, 10:21 Эксклюзивное интервью 2 047

По словам Андрея Ковалева, звезда сериала «Счастливы вместе» до конца не понимает, что с ней произошло.

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

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Друг задержанной с кокаином звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой музыкант Андрей Ковалев в беседе с 5-tv.ru рассказал о ее состоянии здоровья. По словам мужчины, актриса чувствует себя плохо и до конца не понимает, что с ней случилось.

«Чувствует Наташа себя плохо. Высокая температура. Парализована левая часть лица. Не вся парализация, а лицо парализовано. Она очень переживает и волнуется из-за той ситуации, в которую она попала. Она сама до конца не понимает, что произошло», — сказал Андрей Ковалев.

Приятель знаменитости добавил, что Наталья Бочкарева и ее муж анализируют произошедшее. В настоящий момент рабочих версий относительно случившегося у них нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у задержанной с наркотиками Натальи Бочкаревой парализовало половину лица.

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