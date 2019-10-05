Венгрия отбирает паспорта, выданные ранее жителям украинского Закарпатья

Власти Венгрии забирают обратно свои паспорта, выданные ранее жителям украинского Закарпатья. Об этом рассказал в телеэфире бывший глава Закарпатской области Геннадий Москаль. По его словам, стало понятно, что венгерское гражданство получали не этнические венгры, проживающие в регионе, а украинцы, подделавшие документы, живущие в совсем в других городах и не понимающие по-венгерски.

Между тем, как пишет «Экономика сегодня», чтобы получить венгерское гражданство, необходимо сдать экзамен на знание языка в университете, либо иметь близких родственников, являющихся гражданами Венгрии.

Теперь полицейские при проверке документов изымают паспорт, если понимают, что гражданин не понимает по-венгрески. При этом Москаль утверждает, что выучить этот язык практически невозможно.

«Это самая тяжелая речь в Европе», — заявил он.

Ранее, в 2018 году, как сообщал 5-tv.ru, между Украиной и Венгрией разразился дипломатический скандал из-за появления в интернете видео, на котором жителям Закарпатской области тайно вручают венгерские паспорта в консульстве. Консул Венгрии был объявлен персоной нон-грата и выслан на родину. По украинским законам, жителям страны запрещено иметь двойное гражданство, однако никакой ответственности за это не предусмотрено.