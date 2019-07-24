Светлана Сурганова рассказала, почему больше никогда не полюбит собак

Светлана Сурганова — рок-исполнительница, вышедшая из состава легендарной группы «Ночные снайперы» в 2002 году — поделилась подробностями личной жизни. Оказывается, певица стала рьяной кошатницей после несчастного случая, произошедшего с ней в далеком детстве. Звезду тогда очень сильно покусал пес. С тех пор, к собакам артистка не испытывает теплых чувств. Об этом сообщает Metro News.

Певице тогда было около восьми лет. Вместе с мамой они отправились в гости к родственникам. У родных Сургановой во дворе около 15 лет на цепи сидел огромный пес. Видимо, за годы «заключения» его характер сильно испортился.

«По доброте душевной решила покормить его с ладошки отварными раками. Вместе с ладошкой он этих раков-то и взял. Кровища, все шиворот на выворот, а плакать я тогда стеснялась. Долгие заживления, перевязки», — делится ужасными подробностями рокерша.

Поклонники по фото сосватали Алену Апину ее старинному другу

Однако Светлана Сурганова имеет свой взгляд на случившееся. Певица считает, что в жизни ничего не происходит просто так.

«Это также определенный урок, и он тоже для чего-то нужен» , — уверяет артистка.

Сейчас у знаменитости в доме живут три кота: Мишка, Сонька и Фокс. История появления последнего питомца оказалась очень трогательной. Артистка увидела кота на дороге и он показался ей копией другого ее четвероногого друга, которого украли за несколько лет до этого. К тому же, у малыша не оказалось задней лапки. Сердце певицы не выдержало.

«Есть не могу, спать не могу — все мысли о коте. На то же место вернулись с мисками с водой, едой. В итоге удалось отловить и отвезти к ветеринару. Хирург занялся лапкой бедолаги — теперь Фокс бегает по дому на своих трех быстрее собратьев», — рассказала исполнительница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Сурганова рассказала о жизни после победы над раком.