Число жертв обстрелов турецких городов со стороны курдов возросло до шести

Президент Турции дерзко ответил Евросоюзу на критику за спецоперацию в Сирии.

Эрдоган пригрозил открыть границу и не мешать беженцам искать лучшей жизни в Европе, если ЕС не притихнет. В 2015 году в Старый Свет прибыло полтора миллиона беженцев и это был хаос, все помнят. Теперь по подсчетам Эрдогана, могут прийти в два раза больше.

Меж тем спецоперация Анкары в Сирии набирает обороты, курды также начали отвечать, обстреливают турецкие города. Число жертв обстрелов на территории Турции возросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NTV. Еще 70 человек получили ранения.

Александр Романов следит за ситуацией.