Турция могла намеренно обстрелять военных США в Сирии

Турецкие военные могли обстрелять американскую базу в Сирии преднамеренно, дабы оттеснить США подальше от сирийско-турецкой границы, пишет The Washington Post.

По данным источников, обстрел американских военных производился 155-миллиметровыми снарядами с якобы специально продуманным прицелом — в первый раз выстрелили с перелетом, а во второй с недолетом снаряда. Инсайдеры утверждают, что турецкие военные точно знали местонахождение базы США. По мнению экспертов, таким образом Анкара пыталась оттеснить американцев от своей границы вглубь на 30 километров и, соответственно, установить контроль за более обширными приграничными территориями.

В Вашингтоне подтвердили информацию об обстреле военнослужащих США, произведенном Анкарой 11 октября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на призывы Америки и других стран, не намерен прекращать начатую в среду, 9 октября, военную операцию в Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что командующий курдами в Сирии заявил о намерении просить помощи у России.