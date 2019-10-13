Командующий курдами в Сирии заявил о намерении просить помощи у России

Командующий курдами в составе «Сил демократической Сирии» (СДС) генерал Мазлум Кобани требует у Вашингтона остановить военную операцию Анкары, либо дать им самостоятельно договориться с Москвой о защите российскими воздушно-космическими силами северо-востока Сирии. Об этом командир СДС заявил в разговоре с заместителем представителя Соединенных Штатов в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ* Уильямом Рубаком, сообщает CNN.
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Из стенограммы разговора командующего СДС Мазлума Кобани с Уильямом Рубаком следует, что курдский военачальник в случае игнорирования Вашингтоном его требований, будет вынужден прибегнуть к помощи Москвы и Дамаска.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале трансграничной операции на севере Сирии в среду, 9 октября. За день до этого турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии.
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