Командующий курдами в Сирии заявил о намерении просить помощи у России

Командующий курдами в составе «Сил демократической Сирии» (СДС) генерал Мазлум Кобани требует у Вашингтона остановить военную операцию Анкары, либо дать им самостоятельно договориться с Москвой о защите российскими воздушно-космическими силами северо-востока Сирии. Об этом командир СДС заявил в разговоре с заместителем представителя Соединенных Штатов в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ* Уильямом Рубаком, сообщает CNN.

« Вы не хотите защищать людей, но вы также не хотите, чтобы пришла другая сила, которая бы защитила нас. Вы продали нас. Это аморально », — утверждает курдский военнокомандующий.

Из стенограммы разговора командующего СДС Мазлума Кобани с Уильямом Рубаком следует, что курдский военачальник в случае игнорирования Вашингтоном его требований, будет вынужден прибегнуть к помощи Москвы и Дамаска.

« Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ и прекратить бомбежки или нет. Потому что, если вы не способны сделать это, мне потребуется заключить соглашение с Россией и режимом, чтобы пригласить их авиацию защищать данный регион », — сказал курдский генерал Мазлум Кобани.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале трансграничной операции на севере Сирии в среду, 9 октября. За день до этого турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии.

* — запрещена в РФ.