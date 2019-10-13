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Политические игры вынуждают Греческую церковь признать украинских раскольников

, 18:10 Видео 38

Свои интересы лоббируют США и Незалежная.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev, Eurokinissi, Uwe Kazmaier; Aristidis Vafeiadakis, Serg Glovny

Тема:
Украинский кризис 201

На соборе Элладской православной церкви в субботу, 12 октября, обсуждалось намерение признать неканоническую Православную церковь Украины.

Официального решения об автокефалии Незалежной пока не принято — собор признал лишь право патриарха Константинопольского Варфоломея ее предоставлять, а архиепископ Афинский и всей Греции Иероним уполномочен «продолжать заниматься вопросом признания церкви Украины».

Однако к мнению несогласных участников собора не прислушались. В частности, более десяти митрополитов требовали отложить обсуждение этого вопроса до подходящего времени. Греческие митрополиты в ближайшие дни подготовят заявление с протестом против решения собора.

Тем не менее, решение Элладской церкви было предсказуемо. В условиях стагнирующей уже не одно десятилетие греческой экономики, по уровню дохода страна продолжает оставаться на задворках Евросоюза.

И очень кстати в начале октября государственный секретарь США Майк Помпео посетил страны Южной Европы, в том числе Грецию. Везде он встречался с представителями всевозможных раскольнических «церквей», которые, мягко говоря, негативно относятся к Русской православной церкви.

В кафедральном соборе Благовещения пресвятой Богородицы Элладской православной церкви Помпео вместе с супругой Сьюзен даже отстоял литургию, что весьма странно для высокопоставленного дипломата, который исповедует протестантизм.

Бывший директор ЦРУ, а теперь глава Госдепа дал понять руководству греческой церкви — финансовая помощь будет оказана в случае признания ПЦУ.

Православная Греция для США уже давно представляет из себя лакомый кусок для решения проблем Восточного Средиземноморья. А теперь «многоходовый» план нацелен и на русское православие — чужими руками предоставить Киеву автокефалию и окончательно разорвать эту связь между братскими народами.

Вопрос украинской автокефалии приведет к расколу и в самой Греческой церкви, ведь те, кто ее поддерживает, на самом деле реализуют намерение из-за океана.

Инициатором создания раскольнической ПЦУ был бывший президент Украины Петр Порошенко, который считал, что благодаря спекулированием религиозной темы он сможет пойти на второй срок главы государства. ПЦУ была создана в декабре 2018 года в Киеве из непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В начале января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новосозданной структуры митрополиту Епифанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинских христиан будут пускать на Афон только по справке о своей принадлежности к УПЦ.

Тема:
Украинский кризис 201
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