Сирийские войска вошли на контролируемые курдами территории

Сирийская правительственная армия вошла в подконтрольный курдам город Табка в провинции Ракка и продолжает движение на север. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Сообщается также, что сирийские военные заняли окрестности города Манбидж и продвигаются к городу Кобани, расположенному на границе с Турцией. При этом курдские «Силы народной самообороны», входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», пропустили военнослужащих правительственной армии через свои посты, сообщает ТАСС.

Отмечается также, что размещению сирийских военных на севере страны мешает присутствие американских военных, не успевших покинуть свои базы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, советник Эрдогана не исключил вооруженных столкновений между сирийскими и турецкими военными на границе.