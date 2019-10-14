  1. Пятый канал
  4. Сирийские войска вошли на контролируемые курдами территории

Сирийские войска вошли на контролируемые курдами территории

, 10:14 44

Сообщается, что правительственная армия вошла в город Табка в провинции Ракка и продолжает двигаться к северной границе Сирии.

Фото: ТАСС / Zuma

Тема:
Война в Сирии 4369

Сирийская правительственная армия вошла в подконтрольный курдам город Табка в провинции Ракка и продолжает движение на север. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Сообщается также, что сирийские военные заняли окрестности города Манбидж и продвигаются к городу Кобани, расположенному на границе с Турцией. При этом курдские «Силы народной самообороны», входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», пропустили военнослужащих правительственной армии через свои посты, сообщает ТАСС.

Отмечается также, что размещению сирийских военных на севере страны мешает присутствие американских военных, не успевших покинуть свои базы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, советник Эрдогана не исключил вооруженных столкновений между сирийскими и турецкими военными на границе.

Тема:
Война в Сирии 4369
14 окт
Три иностранных журналиста погибли в Сирии в результате авиаудара — видео
14 окт
Путин отметил роль Саудовской Аравии в сирийском урегулировании
13 окт
Минобороны РФ опубликовало карту подконтрольных курдским формированиям лагерей в Сирии
13 окт
Пентагон спешно эвакуирует около тысячи солдат из Сирии
13 окт
Источник мира: Турция уверенно гнет свою линию, не обращая внимания на Запад
13 окт
Турция могла намеренно обстрелять военных США в Сирии
13 окт
Командующий курдами в Сирии заявил о намерении просить помощи у России
12 окт
Путин уверен в необходимости освобождения Сирии от иностранного присутствия
12 окт
Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции
11 окт
На маршруте патруля российской военной полиции в Сирии прогремел взрыв

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Гороскоп на 14 октября: Тельцы, слушайте свое сердце!

Последние новости

10:30
Звезда «Фитнеса» приняла участие в фотосессии будучи беременной
10:14
Сирийские войска вошли на контролируемые курдами территории
9:59
Директор Моисеева показал, в каких условиях живет певец после инсульта
9:50
На шаг впереди: На форуме FINOPOLIS представители «Тинькофф Банка» рассказали о новейших разработках
9:39
Выявлены ошибки, которые чаще всего допускают на ЕГЭ по русскому языку
9:27
Три иностранных журналиста погибли в Сирии в результате авиаудара — видео

Сейчас читают

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 14 октября
Что стало с сыном Баскова от Светланы Шпигель?
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев