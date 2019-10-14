Дональд Трамп анонсировал санкции в отношении Турции

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что вскоре подпишет указ о введении санкций против официальных лиц Турции. При этом он не исключает, что в будущем ограничения могут быть расширены и будут затрагивать финансы и выдачу виз. Как сообщает Fox News, также Трамп увеличит пошлины на турецкую сталь до 50% и приостановит переговоры о торговом соглашении.

Таким образом США пытаются противостоять внешней политике Реджепа Эрдогана, который начал на севере Сирии новый военный конфликт. Турция планирует создать возле своих границ буферную зону, вытеснив оттуда курдские формирования.

Ранее сирийские курды пользовались поддержкой США. Но вскоре после начала операции Пентагон срочно эвакуировал своих солдат.