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Дональд Трамп анонсировал санкции в отношении Турции

, 23:07 71

Таким образом Штаты хотят надавить на Анкару, которая ведет на севере Сирии военную операцию.

Фото: www.globallookpress.com / Pete Marovich

Тема:
Война в Сирии 4372

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что вскоре подпишет указ о введении санкций против официальных лиц Турции. При этом он не исключает, что в будущем ограничения могут быть расширены и будут затрагивать финансы и выдачу виз. Как сообщает Fox News, также Трамп увеличит пошлины на турецкую сталь до 50% и приостановит переговоры о торговом соглашении.

Таким образом США пытаются противостоять внешней политике Реджепа Эрдогана, который начал на севере Сирии новый военный конфликт. Турция планирует создать возле своих границ буферную зону, вытеснив оттуда курдские формирования. 

Ранее сирийские курды пользовались поддержкой США. Но вскоре после начала операции Пентагон срочно эвакуировал своих солдат

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