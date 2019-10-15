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  4. Центры по реабилитации жителей открылись в Сирии

Центры по реабилитации жителей открылись в Сирии

, 9:29 Эфирная новость 161

Профессионалы помогают людям забыть ужасы прошлого.

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Фото, видео: ТАСС/Грязнов Андрей, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4374

В сирийской провинции Холмс открылись сразу несколько центров реабилитации для жителей пострадавших от боевиков. Сотни людей приходят туда, чтобы с помощью специалистов научиться снова жить без страха за свою жизнь.

«Я видела много ужаса. Видела, как мучают, убивают людей. Я до сих пор не могу избавиться от этих воспоминаний. Поэтому я прихожу в центр, где мне помогают это забыть», — рассказывает сирийка Хала Захру.

Всего в провинции открылись четыре таких центра. Каждый из них может принять до десяти тысяч человек. В них помогают не только взрослым, но и детям, которые нуждаются в психологической поддержке. Для них также организованы школьные занятия.

Сотрудничают с центром и мастера профессионального образования. Те, кто хочет получить новую специальность, осваивают швейное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительственная сирийская армия вошла в Манбидж, где раньше располагались американцы.

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