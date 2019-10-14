Правительственная сирийская армия вошла в Манбидж, где раньше располагались американцы

Армия Сирийской арабской республики вошла в город Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо. Ранее его контролировали курды. Об этом со ссылкой на SANA сообщает ТАСС.

Сирийские курды, которые оказались один на один с Турцией после отказа США им помогать, решили договориться с Дамаском. Войска правительственной армии беспрепятственно прошли посты «Сил народной самообороны» и заняли город.

Что интересно, некоторое время назад в Манбидже находились американские солдаты, которые были эвакуированы вскоре после начала турецкой военной операции.

Арабские СМИ сообщают о столкновениях возле Манбиджа. До прибытия сирийской правительственной армии город планировала занять «Сирийская Национальная армия», связанная с Турцией.

Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию американского СМИ об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии.