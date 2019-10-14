  1. Пятый канал
  4. Правительственная сирийская армия вошла в Манбидж, где раньше располагались американцы

Правительственная сирийская армия вошла в Манбидж, где раньше располагались американцы

, 22:29 Видео 50

Теперь курды будут противостоять Турции при поддержке Дамаска.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Тема:
Война в Сирии 4371

Армия Сирийской арабской республики вошла в город Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо. Ранее его контролировали курды. Об этом со ссылкой на SANA сообщает ТАСС.

Сирийские курды, которые оказались один на один с Турцией после отказа США им помогать, решили договориться с Дамаском. Войска правительственной армии беспрепятственно прошли посты «Сил народной самообороны» и заняли город.

Что интересно, некоторое время назад в Манбидже находились американские солдаты, которые были эвакуированы вскоре после начала турецкой военной операции.

Арабские СМИ сообщают о столкновениях возле Манбиджа. До прибытия сирийской правительственной армии город планировала занять «Сирийская Национальная армия», связанная с Турцией.

Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию американского СМИ об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии.

Тема:
Война в Сирии 4371
14 окт
Минобороны опровергли информацию американского СМИ об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии
14 окт
Сирийские войска вошли на контролируемые курдами территории
14 окт
Три иностранных журналиста погибли в Сирии в результате авиаудара — видео
14 окт
Путин отметил роль Саудовской Аравии в сирийском урегулировании
13 окт
Минобороны РФ опубликовало карту подконтрольных курдским формированиям лагерей в Сирии
13 окт
Пентагон спешно эвакуирует около тысячи солдат из Сирии
13 окт
Источник мира: Турция уверенно гнет свою линию, не обращая внимания на Запад
13 окт
Турция могла намеренно обстрелять военных США в Сирии
13 окт
Командующий курдами в Сирии заявил о намерении просить помощи у России
12 окт
Путин уверен в необходимости освобождения Сирии от иностранного присутствия

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.37
0.15 70.93
0.20
Гороскоп на 14 октября: Тельцы, слушайте свое сердце!

Последние новости

22:29
Правительственная сирийская армия вошла в Манбидж, где раньше располагались американцы
22:10
Просроченные продукты хотят отправлять на корм животным
21:51
Матвиенко о возвращении смертной казни в России: «Этого делать нельзя»
21:36
Вспышку сибирской язвы могут зарегистрировать в Дагестане — жуткие фото
21:21
Наташа Королева надеется на разум Зеленского и просит его пустить ее на Украину
21:05
Более двух тысяч социальных проектов получат президентские гранты

Сейчас читают

Переплюнула сестру? Анна Бузова в купальнике произвела фурор в сети — фото
Директор Моисеева показал, в каких условиях живет певец после инсульта
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 14 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев