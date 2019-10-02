Пилоту 5 мая аварийно посадившему самолет в «Шереметьево» предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение командиру экипажа самолета Superjet 100 Денису Евдокимову, который 5 мая аварийно посадил лайнер в аэропорту «Шереметьево». Об этом 5-tv.ru сообщил источник, близкий к защите пилота.

«По всей вероятности, обвинение будет предъявлено по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Статья предусматривает наказание — лишение свободы на срок до 7 лет или принудительные работы на срок до 5 лет», — отметил собеседник.

При этом источник отметил, что эксперты МАК не завершили анализ технического состояния самолета и продолжают изучать особенности конструкции лайнера. Также до сих пор нет заключения экспертов, по исследованиям, назначенным СК РФ.

«Только по результатам указанных экспертиз и окончательного отчета МАК можно будет сделать выводы об истинных причинах произошедшей трагедии», — сказал собеседник 5-tv.ru.

5 мая при заходе на посадку самолет, следовавший по маршруту «Москва — Мурманск» загорелся, несколько раз ударившись о взлетно-посадочную полосу. Трагедия унесла жизни 41 человека. Несмотря на то, что по заявлению авиакомпании, экипаж действовал в соответствии с положениями посадочной процедуры, было заведено уголовное дело об аварийной посадке самолета Superjet 100.