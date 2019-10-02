  1. Пятый канал
  4. Пилоту 5 мая аварийно посадившему самолет в «Шереметьево» предъявлено обвинение

Пилоту 5 мая аварийно посадившему самолет в «Шереметьево» предъявлено обвинение

, 15:26 Видео 66

Командиру экипажа Superjet 100 грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @bioraven911, @mikkentosh, @gjxseguros, Следственный комитет РФ

Тема:
Крушение SSJ-100 в «Шереметьево» 81

Следствие предъявило обвинение командиру экипажа самолета Superjet 100 Денису Евдокимову, который 5 мая аварийно посадил лайнер в аэропорту «Шереметьево». Об этом 5-tv.ru сообщил источник, близкий к защите пилота.

«По всей вероятности, обвинение будет предъявлено по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Статья предусматривает наказание — лишение свободы на срок до 7 лет или принудительные работы на срок до 5 лет», — отметил собеседник.

При этом источник отметил, что эксперты МАК не завершили анализ технического состояния самолета и продолжают изучать особенности конструкции лайнера. Также до сих пор нет заключения экспертов, по исследованиям, назначенным СК РФ.

«Только по результатам указанных экспертиз и окончательного отчета МАК можно будет сделать выводы об истинных причинах произошедшей трагедии», — сказал собеседник 5-tv.ru.

5 мая при заходе на посадку самолет, следовавший по маршруту «Москва — Мурманск» загорелся, несколько раз ударившись о взлетно-посадочную полосу. Трагедия унесла жизни 41 человека. Несмотря на то, что по заявлению авиакомпании, экипаж действовал в соответствии с положениями посадочной процедуры, было заведено уголовное дело об аварийной посадке самолета Superjet 100.

Тема:
Крушение SSJ-100 в «Шереметьево» 81
19 июн
Двое полицейских наказаны за «слив» видео катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
14 июн
Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»
8 июн
«Экстраординарный случай»: Вице-премьер Борисов озвучил причины катастрофы SSJ-100
5 июн
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»
4 июн
Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности самолета SSJ-100
31 мая
МАК проведет расследование в связи с утечкой данных по катастрофе в «Шереметьево
31 мая
МАК планирует опубликовать отчет о катастрофе в «Шереметьево» уже 5 июня
21 мая
В Мурманске проводили в последний путь погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево»
17 мая
«Аэрофлот» опроверг информацию о нарушении инструкции пилотами SSJ-100
17 мая
Роковые ошибки пилотов SSJ 100 назвала Росавиация

Читайте также

Сеть «больниц» в Петербурге годами обманывала пожилых пациентов

Видео: Найден пистолет, из которого, предположительно, стреляли в Михаила Круга
+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.44
0.37 71.47
0.63
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

15:36
«Гостеприимный и легкий!»: Елена Проклова об умершем композиторе Гии Канчели
15:26
Пилоту 5 мая аварийно посадившему самолет в «Шереметьево» предъявлено обвинение
15:20
«Вы чудесная!» Мария Горбань вдохновила поклонников видео из бассейна
14:58
«Богиня или королева?!» Ким Кардашьян показала пышные формы в нижнем белье
14:47
Пьяного мужчину в Поволжье избили ногами до смерти. Под подозрением полицейские
14:44
Видео: подозреваемого в убийстве сотрудника СКР в Москве доставили в суд

Сейчас читают

Блэк Чайна в леопардовых лосинах свела с ума фанатов своим тверком — видео
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев