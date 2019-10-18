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Миллер назвал условия для продления транзита газа через Украину

, 18:01 15

Глава «Газпрома» призвал Киев урегулировать все судебные споры с Москвой. Также потребуется создать независимого оператора ГТС.

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Фото, видео: ТАСС / Danil Shamkin, Ковалев Петр, Шарифулин Валерий, Бобылев Сергей, Вышинский Денис

Тема:
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Транзит газа через Украину может быть продолжен при нескольких условиях. О них сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Заключению нового договора о транзите газа препятствует медленное внедрение европейского энергетического законодательства на Украине, сказал Миллер.

По его словам, в таких условиях единственным выходом остается продление уже существующего соглашения, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года. Для этого Киев должен выполнить ряд условий.

Во-первых, урегулировать все судебные споры с Россией. Речь идет о решении Стокгольмского суда, а также об антимонопольном деле против «Газпрома», уточнил глава компании.

«Международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски», — цитирует его RT.

Во-вторых, власти Украины должны ясно ответить, собираются ли они покупать российский газ и в каких объемах. Миллер напомнил, что российское сырье обойдется Киеву примерно на 20% дешевле, чем закупки газа по реверсу.

В-третьих, Киев должен создать независимого оператора национальной газотранспортной системы (ГТС) и независимого регулятора.

«Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, — они им известны. Шарик находится на украинской стороне», — резюмировал глава «Газпрома».

Как сообщал 5-tv.ru, на Украине не хотят продевать старый контракт на транзит газа из РФ. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее сообщил, что не видит в этом смысла.

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