  1. Пятый канал
  4. Количество человек, находившихся в общежитиях во время прорыва дамбы, неизвестно

Количество человек, находившихся в общежитиях во время прорыва дамбы, неизвестно

, 13:53 Видео 103

Рабочие, трудившиеся на предприятии, жили в строительных вагончиках, где в момент бедствия могло находиться до 80 человек, но точное количество людей пока выясняется.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 30

Количество человек, находившихся на территории золотодобывающей артели в Красноярском крае, где произошел прорыв дамбы, остается неизвестно. Рабочие, трудившиеся на предприятии, жили в строительных вагончиках по девять-десять человек. Всего в момент ЧП в общежитиях могло находиться до 80 человек. Точные сведения устанавливаются.

«В результате затопленными оказались два рабочих балка (легкий передвижной домик — Прим.ред.), в которых могло находиться до 80 человек, но точное количество находившихся там людей в настоящий момент устанавливается», — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

В результате прорыва дамбы в поселке Щетинкино, по предварительным данным, погибли 16 человек. Судьба 13 остается неизвестна.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще за месяц до прорыва дамбы под Красноярском жители начали бить тревогу.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 30
19 окт
Собственник дамбы в Красноярском крае не получал разрешение на ее эксплуатацию
19 окт
В «Сибзолото» прошли обыски в рамках уголовного дела по прорыву дамбы
19 окт
21 октября объявлен днем траура по погибшим при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
Появилось видео с места прорыва дамбы под Красноярском
19 окт
Режим ЧС введен в Курагинском районе Красноярского края
19 окт
Синоптики советуют ускорить поиски пропавших при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
В Ростехнадзоре назвали разрушившуюся дамбу «примитивной технологической насыпью»
19 окт
Еще за месяц до прорыва дамбы под Красноярском жители начали бить тревогу
19 окт
Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском
19 окт
Названа еще одна причина прорыва дамбы под Красноярском

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

15:24
«Куда отвозить коляску?»: Канделаки поздравила Симоньян с рождением дочери
15:14
Собственник дамбы в Красноярском крае не получал разрешение на ее эксплуатацию
14:57
В «Сибзолото» прошли обыски в рамках уголовного дела по прорыву дамбы
14:47
Захарова призналась, что после вуза хотела заниматься Азией, но попала в МИД
14:33
«Австралийская Кардашьян» похвасталась пышной грудью в откровенном наряде
14:31
21 октября объявлен днем траура по погибшим при прорыве дамбы под Красноярском

Сейчас читают

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
Мужчина отрубил детям головы на глазах матери, а затем убил и ее
Младенец скончался на борту самолета, следовавшего в Москву

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев