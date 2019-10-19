Количество человек, находившихся в общежитиях во время прорыва дамбы, неизвестно

Количество человек, находившихся на территории золотодобывающей артели в Красноярском крае, где произошел прорыв дамбы, остается неизвестно. Рабочие, трудившиеся на предприятии, жили в строительных вагончиках по девять-десять человек. Всего в момент ЧП в общежитиях могло находиться до 80 человек. Точные сведения устанавливаются.

«В результате затопленными оказались два рабочих балка (легкий передвижной домик — Прим.ред.), в которых могло находиться до 80 человек, но точное количество находившихся там людей в настоящий момент устанавливается», — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

В результате прорыва дамбы в поселке Щетинкино, по предварительным данным, погибли 16 человек. Судьба 13 остается неизвестна.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще за месяц до прорыва дамбы под Красноярском жители начали бить тревогу.