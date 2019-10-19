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  4. В Ростехнадзоре назвали разрушившуюся дамбу «примитивной технологической насыпью»

В Ростехнадзоре назвали разрушившуюся дамбу «примитивной технологической насыпью»

, 13:28 52

По мнению ведомства, разрушившийся в результате аварии объект не является дамбой.

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 24

Дамба, разрушенная в результате аварии, по своим параметрам является примитивной технологической насыпью.

Об этом «Известия» сообщают со ссылкой на свой источник в Ростехнадзоре.

Прорыв дамбы произошел около двух часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба. В результате разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели потоком воды было снесено два рабочих общежития временного типа, там могли находиться до 80 человек.

На месте ЧП работают спасатели, группировка по ликвидации последствий аварии увеличена до 300 человек. Расширена зона поиска пропавших без вести.

По данным Минздрава РФ, после ЧП в больницу эвакуированы 14 человек, из них трое в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней тяжести. 15 человек погибли, 13 числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дамба на артели в Красноярском крае, где случился прорыв, была нелегальной.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 24
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