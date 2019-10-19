Семеро человек, считавшиеся пропавшими без вести при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края в субботу, 19 августа, найдены живыми. Об этом сообщает МЧС РФ.
Семь человек, считавшиеся пропавшими без вести при прорыве дамбы, найдены живыми
Сегодня, 15:33 Происшествия Срочная новость 268
Информацию о найденных живыми вахтовиках сообщает МЧС РФ.
Фото: ТАСС
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