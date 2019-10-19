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Семь человек, считавшиеся пропавшими без вести при прорыве дамбы, найдены живыми

, 15:33 Срочная новость 268

Информацию о найденных живыми вахтовиках сообщает МЧС РФ.

Фото: ТАСС

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 34

Семеро человек, считавшиеся пропавшими без вести при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края в субботу, 19 августа, найдены живыми. Об этом сообщает МЧС РФ.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 34
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