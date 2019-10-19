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Видео спасательной операции на месте прорыва дамбы под Красноярском

, 16:59 Видео 277

ЧП произошло вблизи поселка Щетинкино в субботу, 19 октября.

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Фото, видео: МЧС России

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 35

МЧС Красноярского края предоставило видео проведения спасательной операции с места прорыва дамбы в Курагинском районе региона.

На месте ЧП работают кинологи с собаками. Спасатели по грудь в ледяной воде обследуют русло реки Сейбы. Поиски не прекращаются ни на минуту. Синоптики предупредили о приближающемся похолодании. В ближайшие часы температура воздуха в районе аварии может опуститься до минус семи градусов.

Авария произошла неподалеку от поселка Щетинкино в четверг, 19 октября, в 2.00 по московскому времени.

Согласно последней информации, в результате происшествия погибли 15 человек, их список опубликован. Судьба еще шестерых человек неизвестна. Девять находятся в лечебных учреждениях.

Всего в поселке проживало, по уточненным данным, 174 человека, люди размещены в пунктах временного размещения.

В районе, где произошел инцидент, введен режим ЧС.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с третьим пунктом 216-й статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек, считавшиеся пропавшими без вести при прорыве дамбы, найдены живыми.

Тема:
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