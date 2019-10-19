Стали известны имена пропавших без вести после прорыва дамбы под Красноярском

В распоряжении 5-tv.ru появился список пропавших без вести в результате прорыва дамбы вблизи поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Трагедия произошла в четверг, 19 октября, в 02:00 по московскому времени.
На данный момент не известна судьба:
- Александра Вячеславовича Козела (вальщик леса)
- Вячеслава Викторовича Еременко (электрогазосварщик четвертого разряда)
- Виталия Викторовича Пахомова (машинист бульдозер седьмого разряда)
- Юрия Владимировича Амосова («Артель старателей Хакасия»)
- Евгения Валерьевича Гриценко (охранник)
Очевидец Евгений Лунев опубликовал видео с места ЧП, где были установлены вагончики рабочих, которые снесло водой после прорыва дамбы.
Известно о 15-ти погибших, 44 человека получили травмы различной степени тяжести.
5-tv.ru публиковал видео с места прорыва дамбы под Красноярском.