Стали известны имена пропавших без вести после прорыва дамбы под Красноярском

В распоряжении 5-tv.ru появился список пропавших без вести в результате прорыва дамбы вблизи поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Трагедия произошла в четверг, 19 октября, в 02:00 по московскому времени.

На данный момент не известна судьба:

Александра Вячеславовича Козела (вальщик леса) Вячеслава Викторовича Еременко (электрогазосварщик четвертого разряда) Виталия Викторовича Пахомова (машинист бульдозер седьмого разряда) Юрия Владимировича Амосова («Артель старателей Хакасия») Евгения Валерьевича Гриценко (охранник)

Очевидец Евгений Лунев опубликовал видео с места ЧП, где были установлены вагончики рабочих, которые снесло водой после прорыва дамбы.

Известно о 15-ти погибших, 44 человека получили травмы различной степени тяжести.

5-tv.ru публиковал видео с места прорыва дамбы под Красноярском.