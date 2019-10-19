Утечка ртути могла произойти при прорыве дамбы под Красноярском

Министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин сообщил о взятии проб с места прорыва дамбы в Курагинском районе региона, так как на месте ЧП существует вероятность утечки ртути. Опасное вещество могло использоваться на золотодобывающем участке.

По словам чиновника, подобное исследование занимает сутки.

Вблизи поселка Щетинкино на реке Сейба в ночь на субботу, 19 октября, в 02:00 мск произошел прорыв дамбы. В результате происшествия погибли 15 человек, их список опубликован. Судьба еще шестерых человек неизвестна.

Уголовное дело возбуждено по статье о «нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасательной операции на месте прорыва дамбы.