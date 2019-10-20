Один из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым. Об этом сообщает МВД РФ. В настоящее время выжившего после аварии на золотодобывающем прииске опрашивают.
Еще один из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым
Сегодня, 12:52 Происшествия Срочная новость 122
Мужчину опрашивают сотрудники правоохранительных органов.
Фото: 5-tv.ru
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