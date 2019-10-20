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  4. Еще один из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым

Еще один из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым

, 12:52 Срочная новость 122

Мужчину опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Фото: 5-tv.ru

Один из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым. Об этом сообщает МВД РФ. В настоящее время выжившего после аварии на золотодобывающем прииске опрашивают.

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Еще один из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым

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