  1. Пятый канал
  4. «США, вон из Сирии!» Студенты Алеппо протестуют против американского присутствия в стране

«США, вон из Сирии!» Студенты Алеппо протестуют против американского присутствия в стране

, 7:17 Эфирная новость 33

Более двух тысяч преподавателей и учащихся Алеппского университета вышли на митинг.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Andrew Goedl, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4394

«США, вон из Сирии!» Под таким лозунгом на улицы Алеппо вышли местные студенты. Их детство и школьные годы проходили в условиях ожесточенных боев с террористами. Молодые люди вспоминают, что тогда рассчитывали на защиту Вашингтона, но на деле ее получили боевики.

И подтверждений этому множество, говорят сирийские СМИ. Только накануне, по данным журналистов, американские военные на вертолетах экстренно эвакуировали жен радикалов из лагеря беженцев Аль-Холь. Но, тем не менее, у Сирии есть настоящие союзники, уверены жители Алеппо.

«У Сирии есть друзья, и мы все здесь говорим слова благодарности в адрес России, потому что именно ваши войска по-настоящему помогли нам в борьбе с террористами», — говорит Фуэдсад, студент технического факультета университета Алеппо.

Американские военные уже ушли с севера Сирии. Только произошло это не в ответ на законные требования местных жителей — армия США покинула зону боев Турецкой армии с курдами, чтобы случайно не попасть под удар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские журналисты впервые побывали на брошенной американцами базе в Сирии.

Тема:
Война в Сирии 4394
20 окт
Немецкая газета рассказала о достижении Путиным «побед без войны»
20 окт
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
19 окт
Путин в беседе с Меркель подчеркнул важность территориальной целостности Сирии
19 окт
Российские журналисты впервые побывали на брошенной американцами базе в Сирии
18 окт
Эрдоган захотел договориться с Россией о выводе курдов из сирийского Манбиджа
18 окт
Пятеро мирных жителей погибли из-за авиаудара Турции по Сирии
18 окт
Эрдоган опроверг заявления курдов о срыве перемирия в Сирии
18 окт
Сирийские курды обвинили Турцию в продолжении обстрелов вопреки перемирию
18 окт
Москва ждет от Анкары подтверждения о прекращении огня в Сирии
18 окт
Трамп отблагодарил Турцию за прекращение операции в Сирии

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

8:19
Научное судно «Академик Лаврентьев» вернулось во Владивосток из экспедиции
8:14
Два канадца выиграли в национальной лотерее 3,8 миллиона долларов
8:04
Нетрезвый москвич ранил полицейского ножом при задержании
8:04
Военные ОДКБ под Нижним Новгородом ликвидировали условных противников
7:55
Николаев сочинил мелодию на рояле императрицы Александры Федоровны
7:45
Компанию-владельца прорванной дамбы заподозрили в финансовых махинациях

Сейчас читают

Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце
Как прошел бой по правилам ММА Олега Монгола и «Руки-базуки» — видео
Россияне смогут выходить на пенсию досрочно

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев