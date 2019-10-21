«США, вон из Сирии!» Студенты Алеппо протестуют против американского присутствия в стране

«США, вон из Сирии!» Под таким лозунгом на улицы Алеппо вышли местные студенты. Их детство и школьные годы проходили в условиях ожесточенных боев с террористами. Молодые люди вспоминают, что тогда рассчитывали на защиту Вашингтона, но на деле ее получили боевики.

И подтверждений этому множество, говорят сирийские СМИ. Только накануне, по данным журналистов, американские военные на вертолетах экстренно эвакуировали жен радикалов из лагеря беженцев Аль-Холь. Но, тем не менее, у Сирии есть настоящие союзники, уверены жители Алеппо.

«У Сирии есть друзья, и мы все здесь говорим слова благодарности в адрес России, потому что именно ваши войска по-настоящему помогли нам в борьбе с террористами», — говорит Фуэдсад, студент технического факультета университета Алеппо.

Американские военные уже ушли с севера Сирии. Только произошло это не в ответ на законные требования местных жителей — армия США покинула зону боев Турецкой армии с курдами, чтобы случайно не попасть под удар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские журналисты впервые побывали на брошенной американцами базе в Сирии.