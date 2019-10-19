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Российские журналисты впервые побывали на брошенной американцами базе в Сирии

, 11:41 Видео 55

Группу корреспондентов сопровождали российские военные полицейские и спецназ сирийской армии.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4390

Российские журналисты впервые посетили брошенную американцами военную базу в сирийской провинции Алеппо. Объект расположен вблизи населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на представителя военной полиции Вооруженных сил России в республике.

Российские корреспонденты посетили базу в сопровождении сирийского спецназа и военных полицейских РФ.

Как отмечает агентство, военный объект оборудован сторожевой вышкой с осветительными фонарями, которую защищает заграждением из габионов. Кроме того, на базе находятся две вышки связи, трансформаторные будки, медицинские склады, а также несколько палаток для личного состава на 15 человек.

Военная база создана в 2017 году, когда курды при поддержке США заняли территории, где ранее находились террористы ИГ*. На объекте также размещались американские военные для координации боевых самолетов с передовых позиций. 15 октября они покинули территорию, и базу заняли сирийские правительственные войска. Сейчас, для того чтобы обеспечить безопасность мирного населения, район патрулируют российская военная полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийские курды обвинили Турцию в продолжении обстрелов вопреки перемирию.

* — запрещена в РФ.

Тема:
Война в Сирии 4390
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