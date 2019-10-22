Регионы России накрыли мощные снегопады

Российские регионы накрыли сильнейшие снегопады. Вот такие условия сейчас на дорогах Урала, Сибири и Алтайского края — видимость почти нулевая. Движение на многих федеральных трассах практически полностью парализовано. Снежная каша и гололедица уже привели к десяткам аварий.

И, по словам синоптиков, это далеко не все сюрпризы, которые готовит погода. На Дальнем Востоке, в Забайкальском крае и в Сибири продолжатся сильные снегопады. А в некоторых районах ожидается метель с порывами ветра до 26 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что снег с дождем спровоцировали транспортный апокалипсис в Екатеринбурге.