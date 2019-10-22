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Перемирие между курдами и турецкими военными подходит к концу

, 8:08 Эфирная новость 21

Велика вероятность, что операция «Источник мира» продолжится.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

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Война в Сирии 4399

Сегодня истекает срок 120-часового перемирия между армией Турции и формированиями курдов на севере Сирии. В течение пяти дней стороны должны были строго соблюдать режим прекращения огня. Однако от турецких военных поступает информация, что курды нарушают договоренности.

Это означает, что операция Анкары «Источник мира», скорее всего, продолжится. Более того, конфликт может выйти на новый уровень: США накануне вечером пригрозили Турции. Госсекретарь Майк Помпео заявил о готовности начать свою военную операцию.

Майк Помпео, госсекретарь США: «Мы предпочитаем мир войне. Однако в том случае, если потребуется динамика или боевые действия, следует знать, что президент Трамп полностью готов их предпринять».

При этом Помпео отказался четко обозначить, какие именно действия должна предпринять Турция, чтобы спровоцировать военный ответ Вашингтона. Глава дипломатии США подчеркнул, что пока экономическое и дипломатическое давление на Анкару выглядит более целесообразно.

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