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Майк Помпео заявил о готовности США к войне с Турцией

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По словам госсекретаря США, президент Дональд Трамп «полностью готов» к принятию подобных мер.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Depo Photos, Yuri Gripas, Amos Ben Gershon-Gpo Via Jinipix, Anas Alkharboutli

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Война в Сирии 4397

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC заявил о готовности Соединенных Штатов к военным действиям против Турции, сообщает телеканал RT. По его словам, несмотря на это, Вашингтон отдает предпочтение миру.

«Мы предпочитаем мир войне… Но если понадобятся военные действия, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов к принятию таких шагов», — сказал Майк Помпео.

При этом американский политик не посчитал нужным разъяснить, какие именно действия Турции могут спровоцировать военный ответ со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, Майк Помпео особо не скрывал, что для получения желаемых результатов власти США будут использовать свой экономический и дипломатический ресурсы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 тюрем с боевиками остались без охраны на севере Сирии из-за действий Турции.

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