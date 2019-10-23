  1. Пятый канал
  4. Песков заявил, что США «бросили и предали» курдов

Песков заявил, что США «бросили и предали» курдов

, 11:42 14

По мнению пресс-секретаря президента РФ, оставленные на границе Сирии и Турции курдские формирования попадут под «каток турецкой армии».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей, Метцель Михаил, MCM via www.imago-images.de, Грязнов Андрей; www.globallookpress.com / Stefani Reynolds

Тема:
Война в Сирии 4408

Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри заявил о том, что курдские формирования вряд ли уйдут с территорий, которые должны были покинуть в рамках договоренности между США и Турцией. Слова дипломата прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Дмитрия Пескова, «фактически, оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии».

17 октября Вашингтон и Анкара объявили о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские формирования должны были покинуть 30-километровую приграничную зону между Сирией и Турцией. Анкара намерена осуществлять контроль над этой буферной территорией самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану «весьма необычным».

Тема:
Война в Сирии 4408
23 окт
США выделили «Белым каскам» 4,5 миллиона долларов
23 окт
Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского Манбиджа
23 окт
Российская военная полиция начала патрулировать позиции сирийской армии
23 окт
Путин назвал решения по итогам встречи с Эрдоганом судьбоносными
23 окт
В Вашингтоне считают, что курдам нужно больше времени для отхода вглубь Сирии
22 окт
Встреча Путина и Эрдогана длится в Сочи уже шесть часов
22 окт
Путин и Эрдоган обсуждают в Сочи ситуацию в Сирии
22 окт
Вертолеты ВКС РФ заняли бывшую авиабазу США в Сирии
22 окт
Боевики за сутки обстреляли 15 населенных пунктов в Сирии
22 окт
Перемирие между курдами и турецкими военными подходит к концу

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.63
-0.13 70.92
-0.25
Гороскоп на 23 октября: Весы, вышвырните из жизни все, что не приносит счастье!

Последние новости

11:59
Младенец погиб при невыясненных обстоятельствах в Зеленограде
11:50
Британская фитоняшка Деми Роуз обнажилась посреди пустыни — фото
11:42
Песков заявил, что США «бросили и предали» курдов
11:35
Три автомобиля обнаружили водолазы на месте прорыва дамб под Красноярском — видео
11:26
Дочь Джигана ждет каникул с синяками под глазами
11:14
Африканские страны потратили на российское оружие 14 миллиардов долларов

Сейчас читают

Гороскоп на 23 октября: Весы, вышвырните из жизни все, что не приносит счастье!
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев