Песков заявил, что США «бросили и предали» курдов

Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри заявил о том, что курдские формирования вряд ли уйдут с территорий, которые должны были покинуть в рамках договоренности между США и Турцией. Слова дипломата прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками », — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Дмитрия Пескова, «фактически, оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии».

17 октября Вашингтон и Анкара объявили о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские формирования должны были покинуть 30-километровую приграничную зону между Сирией и Турцией. Анкара намерена осуществлять контроль над этой буферной территорией самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану «весьма необычным».