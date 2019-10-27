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Эрдоган пригрозил курдам новой военной операцией в Сирии

, 5:18 Видео 24

Турецкий лидер заявил о последствиях в случае срыва соглашений.

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Фото, видео: Reuters

Тема:
Война в Сирии 4424

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возможном возобновлении военных действий на территории Сирии. Турецкий лидер пообещал пойти на такие меры, в случае отказа курдских формирований покинуть 30-километровую буферную зону на сирийско-турецкой границе.

«Мы с РФ договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их. За стол переговоров с террористами не сядем», — цитирует Эрдогана ФАН.

9 октября Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира» на территории Сирии. Турция преследовала цель очистить приграничную зону от курдских бандформирований и осуществлять контроль над территорией единолично.

22 октября президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой было подписано соглашение о взаимопонимании. Благодаря меморандуму у курдов появилась возможность в течение 150 часов отвести военные формирования от границы с Турцией на 30 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курдские формирования начали отвод своих сил от границы с Турцией.

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