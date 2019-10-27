Зеленского уличили в фальсификации во время поездки в Донбасс

Владимира Зеленского уличили в фальсификации. После своего визита в Донбасс президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook фотоотчет о поездке, в котором быстро заметили неточность.

На одной из фотографий он с учителями и врачами, которые, как он написал, «несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу».

Пользователи соцсетей обратили внимание, что школы, на фоне которой позировал Зеленский, не существует уже несколько лет.

«Актер, играющий роль президента, решает нашу судьбу, судьбу страны с актерами, которые играют роль учителей», — возмущается автор одного из постов.

Twitter @MrHimikus

Другие подмечают, что информация об учителях школы, номер которой виден на табличке, в госреестре отсутствует с 2017 года - в интернете нашлись даже документы о ее ликвидации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о курьезном «мужском» разговоре Владимира Зеленского с украинскими националистами на так называемой линии разграничения в Донбассе.