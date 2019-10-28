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  4. Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое

Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое

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По словам представителя МИД РФ, весь мир услышал, кто игнорировал Минские договоренности.

Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Тема:
Украинский кризис 216

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы прекращения разведения войск на юге-востоке Украины напрямую указывают на вину националистов в игнорировании Минских договоренностей.

Как отметила Захарова в своем аккаунте в Facebook, страны НАТО и ЕС в течение более четырех лет засыпали Россию обвинениями в «недостаточности усилий по реализации Минских соглашений».

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил», — написала представитель внешнеполитического ведомства, комментируя видеообращение Андрея Билецкого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер националистической партии «Национальный корпус» Билецкий пригрозил Зеленскому на попытку выжать националистов из района Золотого, привести вместо них в течение недели уже тысячу радикалов, а если этого окажется мало, то группировка может вырасти до десяти тысяч.

Тема:
Украинский кризис 216
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