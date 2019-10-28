Курдские отряды самообороны в рамках сочинских договоренностей по Сирии продолжают отвод войск от турецкой границы. Покинутые ими штабы и наблюдательные пункты переходят под контроль правительственных войск и российской военной полиции. Нам в наследство от курдов досталась одна из военных баз.

Военным понадобилось каких-то два дня чтобы полностью укомплектовать этот объект и привести его в боевой режим.

Курды передали эту базу практически в идеальном состоянии. Военные шутят — повезло, что сюда не успели добраться американские коллеги. Ведь каждый объект, оставленный специалистами из США, сейчас приходится восстанавливать чуть ли не с нуля.

Личный состав уже осваивается на новом месте, которое к тому же оказалось с секретом — под землей нашли целую сеть потайных ходов. Подробности в видеосюжете Дениса Кулаги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган пригрозил курдам новой военной операцией в Сирии.