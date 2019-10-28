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  4. Путин и Меркель обсудили по телефону транзит газа через Украину

Путин и Меркель обсудили по телефону транзит газа через Украину

, 18:11 Видео 54

Срок действия текущего контракта истекает в конце 2019 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ralf Hirschberger, /Jan Koller, /Wiktor Dabkowski

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Продолжение после 2019 года транзита российского газа через территорию Украины обсудили Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе состоявшегося 28 октября телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, обмен мнениями состоялся в связи с началом очередного раунда трехсторонних консультаций на уровне министров между Россией, Евросоюзом и Украиной. Срок действия текущего контракта истекает в конце 2019 года.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, Меркель подчеркнула, что соглашения по транзиту газа в Европу важно достичь как можно скорее.

Кроме того, сообщалось, что 19 сентября Россия предложила Киеву временно продлить на любой срок существующий контракт на транзит газа, однако украинская сторона отказалась, попросив время на изучение вопроса.

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