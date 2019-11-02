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«Думали, петарды»: очевидица о стрельбе в Москве, где убили главу ЦПЭ Ингушетии

, 20:18 Эксклюзивное видео 1 798

Женщина рассказала, что люди, находившиеся рядом с местом преступления, бежали оттуда, схватив «в охапку» детей.

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Фото, видео: ТАСС/Максим Блинов, 5-tv.ru

Консьерж соседнего дома стала очевидицей стрельбы на западе Москвы, в результате которой убили главу отдела по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Элджеркиева и его брата. По ее словам, сначала она приняла выстрелы за звуки петарды, но уже позже, увидев бегущих людей, поняла, что около одного из подъездов было совершено преступление. Также родители спешно забирали своих детей с детской площадки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчину и его родственника расстрелял в упор неизвестный в красно-черной куртке. Сейчас автомобиль предполагаемого злоумышленника разыскивают.

Также стало известно, что глава отдела по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагим Элджеркиев находился в командировке в Москве. По предварительной информации, мужчина охранял свидетеля и фигуранта одного из дел.

Это уже не первое покушение на жизнь борца с экстремизмом. В январе 2019 года неизвестные на автомобиле «Лада-Гранта» догнали иномарку, в которой ехал чиновник с охранниками, и открыли по ней огонь.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись с камеры наблюдения, в объектив которой попал момент убийства борца с экстремизмом и его брата, публиковал ранее 5-tv.ru.

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