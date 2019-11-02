В МВД прокомментировали убийство начальника ЦПЭ Ингушетии

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России поМоскве Юрий Титов прокомментировал убийство начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«Неизвестный произвел несколько выстрелов в двоих мужчин, в результате чего они оба скончались на месте происшествия. Одним из погибших был начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Ингушетия, вторым был его родственник», — рассказал Титов.

Глава пресс-службы столичного ГУ МВД отметил, что в настоящее время на месте убийства Эльджкариева работает следственно-оперативная группа, в том числе руководство главного управления МВД России по городу Москве. Проводится комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержанию преступника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неподалеку от места убийства начальника ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева был найден автомобиль, на котором предположительно скрылся киллер.