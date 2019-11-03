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  4. Раскрыта биография убитого главы Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

Раскрыта биография убитого главы Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

, 8:05 Видео 23

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед погибли от пуль киллера в Москве во дворе дома на улице Академика Анохина.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

МВД РФ по Республике Ингушетия опубликовало факты биографии, погибшего от пуль киллера, руководителя Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Отмечается, что 36-летний майор полиции начал профессиональную карьеру в 2004 году и возглавил вверенное ему подразделение в 2016 году.

Ибрагим Эльджаркиев был яростным приверженцем борьбы с экстремизмом и эффективно противостоял его распространению в Ингушетии.

«Под его непосредственным руководством и при личном участии было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности», — говорится в сообщении ведомства.

В республиканском управлении МВД добавили, что за проявленное мужество и профессионализм руководитель Центра по противодействию экстремизму был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и досрочно представлен к присвоению очередного звания «подполковник полиции».

У Ибрагима Эльджаркиева остались жена и трое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

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