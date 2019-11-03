В Москве 2 ноября примерно в 18.30 во дворе дома 2 корпус 1 на улице Академика Анохина неизвестный в маске расстрелял двух человек. От полученных ранений мужчины скончались на месте.

По словам очевидцев, они слышали семь выстрелов и видели мужчину в красно-черной куртке на месте ЧП. Киллер появился из-за угла и открыл огонь по погибшим.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что один из погибших — начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, второй — брат высокопоставленного полицейского 30-летний Абдул Ахмед. По информации столичного ГУ МВД РФ, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам.

По факту убийства двух мужчин на западе Москвы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Момент расстрела ингушского борца с экстремизмом и его брата попал на видео. На кадрах видно, как в тот момент как мужчины направляются к подъезду, к ним подходит некий человек в красно-черной куртке. Он выхватывает пистолет и открывает по ним огонь. Пострадавшие падают на землю. Оба мужчины скончались.

Судя по кадрам на замедленной съемке, в главу ЦПЭ Ингушетии три раза выстрелили практически в упор и две пули киллер послал уже в лежащего человека. В подбегающего к брату 30-летнего Абдула Ахмеда преступник выстрелил четыре раза.

Известно, что в машине вместе с братьями Эльджаркиевыми находился их друг — бизнесмен Гурсман Сапралиев. От жестокой расправы его спасло то, что, в отличие от Ахмеда Абдула, он не бросился на помощь к Ибрагиму, получившему первые пули.

По горячим следам правоохранители установили, что киллер и двое его сообщников скрылись с места происшествия на автомобиле BMW X7, очевидцы сообщили приметы автомобиля и назвали часть государственного регистрационного знака. В городе был объявлен план «Перехват».

Полицейские отсмотрели камеры уличного видеонаблюдения и обнаружили момент, на котором предположительно киллер и его подельники бросают внедорожник на улице.

Вскоре похожий автомобиль с совпадающими цифрами госномера был обнаружен на парковке рядом с проспектом Вернадского.

Прибывшие к месту парковки внедорожника полицейские задержали мужчину, который оказался владельцем машины. Однако в процесс опроса владельца BMW X7 и осмотра автомобиля выяснилось, что машина снабжена системой спутникового слежения и данные показали — иномарка не покидала место парковки с того момента, как мужчина с семьей приехал на ней, чтобы посмотреть цирковое представление.

Через несколько часов после убийства Эльджаркиева в ГУ МВД по Москве заявили, что оперативные мероприятия по горячим следам никаких результатов не принесли, подозреваемые смогли покинуть столицу. К расследованию преступления привлекли правоохранителей из соседних областей.

Известно, что на главу ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева уже покушались ранее. В январе 2019 года неизвестные на автомобиле «Лада-Гранта» догнали иномарку, в которой ехал чиновник с охранниками, и открыли по ней огонь.

В МВД Ингушетии убитого в Москве начальника Центра противодействия экстремизму майора полиции Ибрагима Эльджаркиева охарактеризовали, как непримиримого борца с экстремизмом в республике. У полицейского остались трое детей.