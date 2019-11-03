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Следователи проверяют Mazda CX-7, найденную недалеко от места убийства Эльджаркиева

, 14:10 18

Иномарку обнаружили на той же улице у соседнего дома, где произошло убийство ингушского борца с экстремизмом и его брата.

Фото: Социальные сети

Тема:
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 16

Следователи проверяют иномарку Mazda CX-7, которую обнаружили на той же улице у соседнего дома, где произошло убийство ингушского борца с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Предыдущий хозяин машины рассказал, что продал ее некому Алексею Логинову еще летом, пишет Теlegram-канал 112.

Сообщается, что за последнее время у машины часто менялись владельцы. С каждым из них в настоящее время работают оперативники.

Однако силовики не исключают, что история с номерами-дубликатами как у BMW X7 может повторится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оперативники нашли иномарку, которую киллер и его подельник предположительно бросили на улице. Тогла правоохранители задержали владельца авто, который, как выяснилось позже, был совершенно ни при чем. Его машина была снабжена системой спутникового слежения и данные показали — иномарка не покидала место парковки с того момента, как мужчина с семьей приехал на ней, чтобы посмотреть цирковое представление.

В настоящий момент расследованием громкого убийства занимается центральный аппарат СК по поручению Александра Бастрыкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что убийство главы ЦПЭ по Ингушетии и его ближайшего родственника произошло вечером 2 ноября во дворе одного из домов на западе Москвы. Мужчина в красно-черной куртке буквально в упор расстрелял погибших. Был объявлен план «Перехват», но злоумышленникам удалось скрыться из Москвы.

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Убийство главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева 16
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