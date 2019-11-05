Появилась информация о задержании турецкими властями старшей сестры лидера ИГ*

Турецкие власти задержали старшую сестру главаря террористической организации ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и ее семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентства Associated Press и Reuters.

Зарубежные издания отмечают, что 65-летняя Расмия Авад была задержана еще в понедельник в городе Азаз сирийской провинции Алеппо. Вероятнее всего она может быть связана с экстремистской группировкой.

«Подобное является золотой жилой для разведки. То, что она знает, может значительно расширить наше понимание группировки и помочь нам поймать еще больше негодяев», — сообщил источник агентств.

Отмечается, что сейчас сестру лидера ИГ* допрашивают. По сведениям Reuters, вместе с ней были задержаны муж и невестка.

Ранее в США заявили о ликвидации аль-Багдади, но в России эту информацию не подтверждают, требуя, чтобы американцы предоставили доказательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вокруг ликвидации «террориста № 1» аль-Багдади вопросов все больше. Проведенная с «голливудским» шиком операция в Идлибе породила массу вопросов у специалистов. Самые логичные ответы на них приводят к интересным выводам.

* — запрещенная на территории РФ организация.