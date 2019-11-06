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Трамп одобрил расширение военной миссии США по защите нефти в Сирии

, 10:01 Эфирная новость 29

Около тысячи американских военных будут контролировать 150 километров сирийской территории.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / White House, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4445

Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии США по охране нефтяных месторождений в Сирии. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно плану, около тысячи американских военных будут контролировать 150 километров сирийской территории, на которой сейчас находятся курды.

В Дамаске эти действия считают незаконными. Власти Сирии заявили о намерении вернуть контроль над всеми месторождениями в стране. Охрану одного из них на северо-востоке страны восстановили накануне — правительственные войска пришли туда раньше американцев.

О недопустимости введения армии США в нефтеносные районы Сирии не раз говорила и наша страна. Данный шаг Вашингтона — подчеркнули в российском МИДе — противоречит международному праву.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Минобороны РФ обвинили США в незаконной добыче нефти в Сирии под прикрытием охраны месторождений, предоставив при этом обоснованные доказательства.

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