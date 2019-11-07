«Всем назло»: Меган Маркл планирует родить второго ребенка в США

Наследнику Меган Маркл и принца Гарри еще не исполнился даже год, однако пара уже всерьез задумывается о рождении второго малыша, пишет Express. По информации издания, герцогиня Сассекская не намерена учитывать традиции королевской семьи. Якобы она хочет, чтобы младенец появился на свет на ее родине — в Лос-Анджелесе, где живут родные и друзья монаршей особы.

После рождения первенца Арчи Маркл призналась, что чувствовала себя одинокой и изолированной от общества. Чтобы не столкнуться с этим снова, герцогиня хочет, чтобы ее вторая беременность протекала в США.

«Второго ребенка она хочет вынашивать там, где ее любят. Ей все равно, что она нарушит традиции — Меган собирается поступить по-своему всем смертям назло», — цитирует свой источник Express.

Однако если это действительно правда, королевская семья не поддержит решение супруги принца Гарри. Британская общественность уже была возмущена, когда монаршая особа не захотела показывать новорожденного на ступеньках роддома и провела крестины за закрытыми дверями.

Если второй наследник появится на свет в американской клинике, вероятно, на Меган обрушится шквал негодования со стороны поклонников и членов королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра осудила «живущую как миллионер», но вечно жалующуюся Меган Маркл.