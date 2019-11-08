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Российские вертолеты стали ежедневно патрулировать северные территории Сирии

, 8:18 Эфирная новость 18

Проводится патрулирование по нескольким маршрутам, на каждый из которых распределены по два вертолета, высота полета от 50 до 60 метров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ammar Safarjalani

Тема:
Война в Сирии 4447

Безопасность мирного населения северо-востока Сирии, несмотря на соглашения о перемирии, вызывает беспокойство в ООН. Там заявили, что в регионе активизировались боевые действия. Как следствие — десятки погибших и множество раненых гражданских.

Тем не менее, гуманитарные конвои стали приезжать в отдаленные провинции чаще. И в этом — заслуга сирийских властей, отметили в ООН. А тем людям, которые вернулись в свои дома — помогают российские военные. Безопасность районов, которые недавно освободили от боевиков, с воздуха контролируют наши вертолеты.

«Армейская авиация приступила к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирии. Патрулирование выполняли по нескольким направлениям на вертолетах на малых высотах. При пролете населенных пунктов местные жители радовались, махали. Я думаю, нам рады», — заявил командир экипажа вертолета Ми-8 ВКС России.

Еще одна задача наших вертолетчиков — обеспечение прикрытия для патрулей российской военной полиции, которая следит за безопасностью населенных пунктов на земле.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на севере Сирии восстановлены поставки продовольствия и питьевой воды.

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