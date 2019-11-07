На севере Сирии восстановлены поставки продовольствия и питьевой воды

На севере Сирии восстановлены регулярные поставки продовольствия и питьевой воды — у города Кабани заново отстроили автомобильную трассу, полностью уничтоженную боевиками. И теперь сюда вновь потянулись колонны грузовиков.

Наладить сообщение с центром во многом помогли российские военные. Полицейские патрули выходят в рейды ежедневно. И это уже дало свои результаты — местные жители не боятся выходить на улицы, а в городах и поселках вновь кипит бойкая торговля. Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага с подробностями из Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что армия Сирии взяла под контроль нефтяное месторождение.