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На севере Сирии восстановлены поставки продовольствия и питьевой воды

, 10:13 Эфирная новость 22

Этого удалось добиться благодаря автомобильной трассе, которую пришлось построить заново. Прежде дорога была уничтожена боевиками.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Stringer, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4446

На севере Сирии восстановлены регулярные поставки продовольствия и питьевой воды — у города Кабани заново отстроили автомобильную трассу, полностью уничтоженную боевиками. И теперь сюда вновь потянулись колонны грузовиков.

Наладить сообщение с центром во многом помогли российские военные. Полицейские патрули выходят в рейды ежедневно. И это уже дало свои результаты — местные жители не боятся выходить на улицы, а в городах и поселках вновь кипит бойкая торговля. Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага с подробностями из Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что армия Сирии взяла под контроль нефтяное месторождение.

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