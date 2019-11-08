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  4. Резидент Сomedy Сlub написал гневный пост о толпах фашистов на улицах Киева

Резидент Сomedy Сlub написал гневный пост о толпах фашистов на улицах Киева

, 11:31 | Валентин Черников 95

Половина подписчиков в Instagram зауважала комика, половина возненавидела.

Фото: Instagram @molochnyi

Тема:
Украинский кризис 241

Звезда Сomedy Сlub украинского происхождения Андрей Молочный разразился гневным постом в Instagram на тему украинского национализма. Комик публично выразил надежду, что столица его родины будет очищена от «фашистской нечисти», как и 76 лет назад.

«Еще пять лет назад я и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на 9 мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами», — поделился Молочный.

Автор поста убежден: центр Украины наводнился «нелюдями», которые хотя заставить соотечественников предать память великих предков, Родину, себя и своих детей.

«Ничего у вас, гады, не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду», — пригрозил резидент Сomedy Сlub.

Молочный, в частности, уточнил, что его прадед погиб в 1945 году в составе 1-го Украинского фронта под командованием Николая Ватутина и Георгия Жукова. Памятники этих полководцев в Киеве снесли в апреле и ноябре текущего года.

После написанного подписчики артиста раскололись на два лагеря. Одни как никогда зауважали его, другие возненавидели.

«Не лезь в политику, это не твое. А о том, о чем знаешь понаслышке, трепаться красивыми словами не надо»;

«Вы такой классный актер! Но этот бред про фашистов поверг меня в шок. Я была о вас лучшего мнения! Отписываюсь»;

«Ты уже предал свою Родину. Развлекай „лаптеногих“ и не парься за Киев», — отреагировали хейтеры.

У написавшего пост нашлось и немало сторонников.

«Андрей, спасибо за вашу память и слова, которые трогают душу и дарят надежду, что пока мы живы фашизм не пройдет! Значит будем жить!»

«Если бы все на Украине набрались смелости и открыто сказать об этом, не было бы того хаоса что творится сейчас»;

«Андрей, подписываюсь под каждым твоим словом. Жаль, что знакомые мне киевляне боятся сказать то же самое»;

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский журналист донес в СБУ на героя своего сюжета из ЛНР за критику Киева.

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